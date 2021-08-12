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УрГАУ: В ближайшее время Свердловская область сможет на 100% обеспечить себя картофелем

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) активно ведут исследования и внедряют научные разработки для обеспечения продовольственной безопасности Свердловской области. О том, какие результаты достигнуты, сегодня на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге, рассказал проректор по научной работе и инновациям УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

По словам Михаила Карпухина, особых изменений в порядке работы исследователей не произошло — разработки импортозамещающей продукции здесь ведутся уже много лет.

«Изменений в работе практически не произошло, но сельхозтоваропроизводители скоро почувствуют определенные трудности, когда запасы на складах начнут истощаться. И мы задумались о том, что обороты надо наращивать. Сейчас необходимо работать более интенсивно и переходить на самые узкие направления в области сельского хозяйства», — сказал проректор вуза.

В активе ученых уже есть определенные результаты. Так, ведутся работы по селекции картофеля, овощей из так называемого борщевого набора, достигнуты успехи в семеноводстве томатов, огурцов, лука-шалота, репчатого лука и чеснока. Некоторые из полученных образцов уже переданы на госсортоиспытания.

По словам Михаила Карпухина, в ближайшее время Свердловская область сможет на 100% обеспечить себя одним из самых важных сельскохозяйственных продуктов — картофелем.

«На базе уральского картофеля мы сегодня разрабатываем технический регламент семеноводства. Результаты впечатляющие, и я думаю, что впоследствии наш регион обеспечит себя практически на 100% семенами картофеля высших репродукций», — сказал проректор по научной работе и инновациям УрГАУ.

В сфере животноводства также имеется несколько успешных разработок, в том числе по препаратам-фитобиотикам, которые позволят получать безопасную мясную продукцию, например, цыплят-бройлеров. Ведутся исследования по замене кормовых антибиотиков на природные. Отработана технология замены импортных стимуляторов роста на отечественные кормовые добавки. Серьезно уральские ветеринары продвинулись и в исследованиях по антибиотикорезистентности, также получены минеральные адаптогены для получения качественной продукции мяса и молока. На факультете ветеринарной медицин и экспертизы создано новое средство для дезинфекции животноводческих и птицеводческих предприятий.

«Есть успехи в области инженерии. Уральские исследователи разработали и подготовили к внедрению комбинированный грядообразователь-удобритель, который подготавливает почву и локально вносит жидкие комплексные удобрения. Этот культиватор практически готов, получены патенты и разрешения, и можно этот продукт выпускать на рынок», — говорит Михаил Карпухин.

Также успешно ведутся работы по внедрению новых разработок в сити-фермерстве. Созданы новые методики выращивания на гидропонике в домашних условиях множества овощных культур, ягод, лекарственных растений. Разработана система «Умный агроном», которая в зависимости от выбранной культуры сама регулирует подачу питательных веществ и освещения. Контролировать этот процесс можно с любого гаджета.

В планах ученых — исследование культур, которые наиболее востребованы в сельском хозяйстве региона. Активная работа, по мнению Михаила Карпухина, позволит в ближайшее время закрыть основные потребности Свердловской области в сельскохозяйственных культурах.

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