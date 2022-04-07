Правительство Свердловской области примет меры для стимулирования оптовой и розничной торговли сельскохозяйственными товарами

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству разработать план мер для дальнейшего развития оптовой и розничной торговли сельскохозяйственными товарами. Одним из инструментов для реализации этого направления губернатор назвал ярмарки выходного дня, сообщает департамент информационной политики региона.



«Считаю необходимым принять дополнительные меры, направленные на поддержку сельского хозяйства в регионе, стимулирование оптовой и розничной торговли. В том числе за счет организации ярмарок выходного дня. Сейчас это особенно актуально и для уральских садоводов. Важно, чтобы на таких торговых площадках жители могли приобрести по доступным ценам сезонную продукцию, в том числе качественные семена и саженцы», — отметил глава региона.



Ответственность за организацию работ губернатор возложил на минАПК Свердловской области.



Напомним, в конце марта власти уже говорили о том, что на Среднем Урале необходимо снять ограничительные меры по доступу на рынки продуктов частных подворий.



Разработка новых мер связана с утверждением правительством РФ плана мероприятий по реализации концепции развития оптовых продовольственных рынков. Основная цель проекта — упрощение доступа сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта для снижения их издержек и, следовательно, цен на продукты.