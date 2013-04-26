В Челябинске на тысячу человек приходится 447 кв. метров торговых площадей

УрБК, Челябинск, 22.04.2022. Обеспеченность Челябинска торговыми площадями составляет 447 кв. м. на 1 тыс. человек. Общий объем предложения на рынке качественных торговых площадей составляет 531 тыс. кв. м. Об этом говорится в исследовании Knight Frank Russia.
«Немаловажной чертой, характеризующей торговый сегмент Челябинска, является сохраняющийся ярко выраженный дисбаланс профессиональных центров и непрофессиональных объектов — менее половины торговых центров города являются концептуальными», — отмечается в исследовании.
Последними в городе были реализованы ТРК «Космос» в 2019 году и «Таганай» в начале 2022 года. В настоящий момент в Челябинске анонсировано строительство еще трех новых торговых объектов, чья суммарная арендопригодная площадь составит 176 тыс. кв. м. Но сроки их строительства не озвучены. В связи с этим авторы исследования полагают, что в краткосрочной перспективе обеспеченность столицы Южного Урала торговыми площадями не претерпит значительных изменений.
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