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«Атомстройкомлекс» провел среди екатеринбуржцев опрос о критериях выбора жилья

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Компания «Атомстройкомплекс» во время «Ярмарки недвижимости» провела среди екатеринбуржцев опрос, в ходе которого они назвали важнейшие характеристики при выборе жилья. В их число вошло наличие современных систем безопасности и вентиляции, благоустройство придомовой территории. Также респонденты отметили, что «Атомстройкомплекс» возводит в уральской столице качественное жилье — застройщик вошел в тройку лидеров, за кого опрошенные отдали наибольшее число голосов.

«Мы регулярно проводим исследование потребительских предпочтений, чтобы создавать действительно востребованный продукт. Несколько лет назад выяснили, что помимо очевидных критериев выбора — локация, цена, планировка — покупатели обращают внимание на благоустройство и безопасность», — отметила заместитель директора по девелопменту компании Надежда Абакумова.

«Атомстройкомлекс» провел среди екатеринбуржцев опрос о критериях выбора жилья
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

В связи с этим в компании начали развивать продукт в этом направлении: увеличили процент озеленения во дворах, разработали линейку собственных МАФов и систему навигации, первыми в городе реализовали систему безопасности, основанную на нейросетях. Последняя с помощью BLE-меток позволяет создать безбарьерный доступ к территории комплекса для резидентов дома, а заодно фиксировать и обнаруживать сценарии недопустимого поведения для своевременного предотвращения ЧП.

Сравнивая итоги опроса с данными прошлых лет, в «Атомстройкомплексе» отметили, что запрос покупателей жилья на безопасность и благоустройство стал еще выше, а заодно появился еще один значимый критерий — качественные системы вентиляции. Причем на этот показатель больше обращают внимание граждане, которые покупают уже не первую квартиру.

Поэтому «Атомстройкомплекс» активно работает над модернизацией систем вентиляции в жилых домах. В том числе в стандарт внедрена установка стеновых приточных клапанов и механической системы вентиляции.

«Мы были приятно удивлены появлению такого запроса у горожан — это свидетельствует о повышении числа опытных покупателей, которые понимают, что им нужно, ответственно и вдумчиво подходят к выбору недвижимости. Повышение пользовательской грамотности у покупателей жилья положительно сказывается на рынке недвижимости и повышает конкуренцию среди застройщиков», — прокомментировала Н. Абакумова.

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