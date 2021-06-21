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Власти Свердловской области создали рабочую группу по организации Ural Music Night в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу по организации восьмого фестиваля «Уральская Ночь музыки» (Ural Music Night) в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Ответственным лицом назначен заместитель губернатора Павел Креков. Также в состав рабочей группы войдут заместитель губернатора Дмитрий Ионин, заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, министр культуры региона Светлана Учайкина и и. о. министра инвестиций Свердловской области Елена Хлыбова.

Власти Свердловской области создали рабочую группу по организации Ural Music Night в Екатеринбурге

«Уральская Ночь музыки давно стала важным и по-настоящему имиджевым проектом для Свердловской области. Впервые за три года фестиваль пройдет в конце июня, в привычное время и в привычной обстановке. Надеюсь, он станет главным событием года в России. Рассчитываю, что наши предприниматели поддержат лучшее мероприятие региона», — прокомментировал Е. Куйвашев.

Власти Свердловской области создали рабочую группу по организации Ural Music Night в Екатеринбурге

В 2022 году фестиваль состоится 24 июня. В Екатеринбурге выступят 3 тыс. музыкантов на 100 сценах. Ожидается прибытие 300 тыс. гостей. Перед фестивалем оргкомитет организует конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, о возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей.

В марте 2022 года Фонд культурных инициатив согласился оказать поддержку оргкомитету фестиваля.

Фото: Алексей Патентный

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