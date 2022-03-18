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Вчера, 17:54

Эльвира Набиуллина продолжит занимать пост председателя Банка России еще пять лет

Государственная дума поддержала кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России. Она займет этот пост в третий раз подряд, ее полномочия продлятся еще пять лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Э. Набиуллиной для назначения на эту должность.

Уточним, что председатель Банка России избирается большинством голосов депутатов. Занимать этот пост можно не более трех сроков подряд.

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