Эльвира Набиуллина продолжит занимать пост председателя Банка России еще пять лет

Государственная дума поддержала кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России. Она займет этот пост в третий раз подряд, ее полномочия продлятся еще пять лет.



Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Э. Набиуллиной для назначения на эту должность.



Уточним, что председатель Банка России избирается большинством голосов депутатов. Занимать этот пост можно не более трех сроков подряд.