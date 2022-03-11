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Вчера, 16:44

В апреле мобильный интернет-трафик музыкальных сервисов снизился на 12%

УрБК, Москва, 21.04.2022. В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик музыкальных сервисов уменьшился почти на 12% относительно второй половины марта. При этом на фоне ограничений российские пользователи начали переходить на отечественные сервисы, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Специалисты компании проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах с помощью Big Data. С 1 по 15 апреля трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предшествующими неделями. Сокращение трафика началось уже в начале месяца.

Пользователи покидающих российский рынок сервисов начинают искать альтернативу и устанавливают отечественные приложения. После того как Spotify ушел из России, количество пользователей «Яндекс. Музыки» выросло на 15%, VK Музыки — на 10%, «Звука» — на 2%. Мобильный трафик данных платформ вырос на 8% относительно предыдущего месяца. В то же время в Apple Music трафик в указанный период не показал значительных изменений.

Свердловская область входит в топ-10 субъектов РФ, жители которых чаще других пользуются музыкальными сервисами. В этом списке также находятся такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Ростов-на-Дону.

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