В апреле мобильный интернет-трафик музыкальных сервисов снизился на 12%

УрБК, Москва, 21.04.2022. В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик музыкальных сервисов уменьшился почти на 12% относительно второй половины марта. При этом на фоне ограничений российские пользователи начали переходить на отечественные сервисы, сообщает пресс-служба «МегаФона».
Специалисты компании проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах с помощью Big Data. С 1 по 15 апреля трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предшествующими неделями. Сокращение трафика началось уже в начале месяца.
Пользователи покидающих российский рынок сервисов начинают искать альтернативу и устанавливают отечественные приложения. После того как Spotify ушел из России, количество пользователей «Яндекс. Музыки» выросло на 15%, VK Музыки — на 10%, «Звука» — на 2%. Мобильный трафик данных платформ вырос на 8% относительно предыдущего месяца. В то же время в Apple Music трафик в указанный период не показал значительных изменений.
Свердловская область входит в топ-10 субъектов РФ, жители которых чаще других пользуются музыкальными сервисами. В этом списке также находятся такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Ростов-на-Дону.
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. Трафик свердловских абонентов «МегаФона» в Telegram в первую неделю марта вырос в два ...16.11.2021 Свердловские абоненты «МегаФона» в 1,6 раза чаще посещали онлайн-магазины во «Всемирный день шопинга»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2021. Во время «Всемирного дня шопинга» с 11 по 12 ноября 2021 года мобильный трафик ...09.07.2021 Мобильный трафик студентов Екатеринбурга с начала года вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Мобильный трафик студентов Екатеринбурга с начала года вырос на 10%. Они стали больше ...29.07.2016 «МегаФон» отменил абонентам плату за интернет-трафик для приложения Pokemon Go
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2016. «МегаФон» обнулил плату за интернет-трафик для своих абонентов в рамках игрового ...04.07.2011 «МегаФон» запускает новую услугу «Виджеты социальных сетей»
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2011. «МегаФон» запускает новую услугу «Виджеты социальных сетей». Теперь абоненты компании ...