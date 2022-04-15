УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:24

Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на поддержку авиаотрасли

УрБК, Москва, 21.04.2022. Правительство РФ направит российским авиакомпаниям дополнительное финансирование в размере 100 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.

Эти деньги будут использованы для частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по России. Получение поддержки доступно уже с апреля. Продлится программа до октября 2022 года включительно. Контроль за ее исполнением поручен министру транспорта Виталию Савельеву.

«Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан», — прокомментировал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.04.2022 Правительство РФ выделит региональным фондам развития промышленности 4,3 млрд рублей на докапитализацию

УрБК, Москва, 15.04.2022. Правительство РФ выделит региональным фондам развития промышленности 4,3 млрд руб. на ...

05.04.2022 С 9 апреля Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами

УрБК, Москва, 05.04.2022. С 9 апреля Россия снимает ограничения по профилактике коронавирусной инфекции, которые ...

02.03.2022 Правительство РФ объявило о введении моратория на проверки малого и среднего бизнеса

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о введении моратория на проверки малого и среднего бизнеса, а также ...

02.03.2022 Правительство РФ объявило о введении моратория на проверки малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 02.03.2022. Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о введении моратория на проверки малого и ...

09.02.2022 В 2022 году на субсидирование внутрироссийских чартеров направят 1,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.02.2022. В 2022 году на предоставление субсидий туроператорам, которые организуют внутрироссийские ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (509)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18