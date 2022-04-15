Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на поддержку авиаотрасли

УрБК, Москва, 21.04.2022. Правительство РФ направит российским авиакомпаниям дополнительное финансирование в размере 100 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.
Эти деньги будут использованы для частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по России. Получение поддержки доступно уже с апреля. Продлится программа до октября 2022 года включительно. Контроль за ее исполнением поручен министру транспорта Виталию Савельеву.
«Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан», — прокомментировал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
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