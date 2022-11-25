Компания «Уральские авиалинии» получит более 2,65 млрд рублей в качестве субсидии на авиаперелеты по России

УрБК, Москва, 01.02.2023. Компания «Уральские авиалинии» в 2023 году получит от Федерального агентства воздушного транспорта более 2,65 млрд руб. в качестве субсидии на осуществление перелетов внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.



«Данная мера государственной поддержки позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить нашим гражданам доступные авиаперелеты. Также она обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала», — говорится в сообщении.



Средства за перевозки внутри России за ноябрь и декабрь прошлого года начнут перечисляться авиакомпаниям в конце февраля 2023 года. Далее выплаты будут осуществляться помесячно согласно фактическим выполненным рейсам на внутренних воздушных линиях.



Всего агентство одобрило 33 из 35 поданных заявок от отечественных авиакомпаний. Общая сумма субсидий составит 25,3 млрд руб.