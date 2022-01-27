В Светлом микрорайоне Екатеринбурга прошла массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Вечером 20 апреля сотрудники ГИБДД провели массовую эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в микрорайоне Светлом в Екатеринбурге. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ОГИБДД УМВД России.
Данные меры были приняты после жалоб активной группы жителей микрорайона. Они рассказали автоинспекции об автовладельцах, которые паркуются рядом с пешеходными переходами, у остановочных комплексов и на газонах. Из-за этого происходит ограничение видимости и создается опасность для пешеходов.
Сотрудники ГИБДД подтвердили наличие нарушений — водители заставили автомобилями пешеходные зоны и заблокировали проезды во дворах. В итоге на специализированную стоянку было эвакуировано 16 автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения. К административной ответственности привлечено 8 человек.
Отметим, что УрБК и раньше писал о транспортных проблемах Светлого, в том числе о сложностях с парковкой.
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