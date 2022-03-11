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Власти Свердловской области сообщают об отсутствии ажиотажа в продовольственных магазинах

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Губернатор Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы 21 апреля дал поручения, связанные с поддержкой жителей Свердловской области. Также он распорядился продолжать контроль цен на продукты из социальной корзины и доступности лекарств в аптечной сети, сообщает департамент информационной политики региона.

Как сообщает минАПК области, сейчас на Среднем Урале сложилась стабильная ситуация: ажиотажа и дефицита в торговых сетях нет. Снимаются ограничения по объему закупок, появляются акции на социально значимые товары. Кроме того, между правительством области и крупными торговыми сетями действует договоренность о недопущении резкого роста цен на продукты из «социальной корзины». Также на контроле находится ситуация с лекарствами: в аптеках имеется месячный запас необходимых препаратов, в стационарах — двухмесячный.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в текущей ситуации важнее всего оказать своевременную и необходимую поддержку жителям региона.

«Сейчас крайне важно помочь уральцам адаптироваться к новым условиям. Люди должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. На федеральном и региональном уровнях действует обширный набор инструментов. Для выработки дополнительных мер региональной поддержки у нас создана специальная рабочая группа», — отметил губернатор.

Он также добавил, что по предложению президента РФ Владимира Путина со следующего месяца начнутся выплаты пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. В Свердловской области координацией этого процесса будут заниматься профильные ведомства, в задачу которых будет входить упрощение всех процедур для граждан.

Помимо этого, для жителей Свердловской области процедура оформления пособий будет объединена с оформлением региональной Единой социальной карты «Уралочка», которая была введена на Среднем Урале летом 2020 года.

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