УБРиР подготовил для клиентов кредит с низкой фиксированной ставкой

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подготовил для своих клиентов специальное предложение — кредит с низкой фиксированной ставкой. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
Данная услуга означает, что за весь период кредитования ставка не изменится. Для зарплатных клиентов она составит 12%, для остальных — 13%. Ставка доступна при подключении опции финансовой защиты — страхования жизни, здоровья и возможной потери работы.
«Для УБРиР очень важно быть оплотом надежности и безопасности для своих клиентов. Низкая фиксированная ставка, оптимальные сроки погашения задолженности позволят клиентам не только приобрести товары или услуги, покупка которых была отложена в это непростое время, но и спланировать выплаты без ущерба для собственного бюджета», — отметила управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.
Получить кредит в банке можно на сумму от 100 тыс. до 5 млн руб. на срок от 3 до 10 лет. Для этого необходим минимальный пакет документов: паспорт и справка о доходах или СНИЛС. После того как заявку одобрят, клиент сможет выбрать удобное место и время для доставки бесплатной дебетовой карты, на которую поступят кредитные средства. В качестве бонуса будет прилагаться наличие кешбэка на покупки и оплату коммунальных услуг. Вдобавок задолженность можно погасить досрочно без комиссии и без подачи заявления в банк — через приложение УБРиР. Там же можно отслеживать изменения по займу.
Заявку можно оформить в мобильном приложении, на сайте или в одном из офисов банка.
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ввел фиксированные ставки по ...23.10.2019 УБРиР снижает ставки по рефинансированию до 8,5% годовых
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по одному из самых ...14.10.2019 В УБРиР можно получить кредит до 300 тыс. рублей без справки о доходах
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. С 14 октября 2019 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) можно ...23.08.2019 УБРиР второй раз за лето снизил ставки по потребительским кредитам
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) второй раз за лето уменьшил ставки по ...17.03.2015 УБРиР снизил ставки по кредитам до 19,8%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по кредитам физических ...