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УБРиР подготовил для клиентов кредит с низкой фиксированной ставкой

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подготовил для своих клиентов специальное предложение — кредит с низкой фиксированной ставкой. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Данная услуга означает, что за весь период кредитования ставка не изменится. Для зарплатных клиентов она составит 12%, для остальных — 13%. Ставка доступна при подключении опции финансовой защиты — страхования жизни, здоровья и возможной потери работы.

«Для УБРиР очень важно быть оплотом надежности и безопасности для своих клиентов. Низкая фиксированная ставка, оптимальные сроки погашения задолженности позволят клиентам не только приобрести товары или услуги, покупка которых была отложена в это непростое время, но и спланировать выплаты без ущерба для собственного бюджета», — отметила управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.

Получить кредит в банке можно на сумму от 100 тыс. до 5 млн руб. на срок от 3 до 10 лет. Для этого необходим минимальный пакет документов: паспорт и справка о доходах или СНИЛС. После того как заявку одобрят, клиент сможет выбрать удобное место и время для доставки бесплатной дебетовой карты, на которую поступят кредитные средства. В качестве бонуса будет прилагаться наличие кешбэка на покупки и оплату коммунальных услуг. Вдобавок задолженность можно погасить досрочно без комиссии и без подачи заявления в банк — через приложение УБРиР. Там же можно отслеживать изменения по займу.

Заявку можно оформить в мобильном приложении, на сайте или в одном из офисов банка.

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