УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:23

Продажи подержанных автомобилей в России могут упасть на 20%

УрБК, Москва, 21.04.2022. По итогам 2022 года продажи подержанных автомобилей в России могут сократиться на 20%. При этом рынок новых автомобилей уменьшится вдвое из-за прекращения поставок из-за рубежа и приостановки производств в стране, сообщает «Коммерсантъ» на основе мнений аналитиков, дилеров и онлайн-агрегаторов.

За прошедшую неделю апреля в России было поставлено на учет 5,5 тыс. новых легковых машин, хотя в начале марта этот показатель составлял около 16 тыс. штук. Склады почти не пополняются новыми автомобилями: поставляются только китайские марки.

«В условиях острого дефицита новых машин и при отсутствии внешних потрясений рынок б/у авто в ближайшее время ждет траектория роста. Спрос с рынка новых машин переместится в сторону свежих подержанных возрастом до трех-пяти лет. Мы уже наблюдаем эту тенденцию: в апреле 2022 года скорость продажи трехлеток увеличилась в три раза относительно начала года», — отметили эксперты «Дрома».

Председатель правления РГС-банка Алексей Токарев также утверждает, что покупатели переориентируются на вторичный рынок. Однако там тоже будет наблюдаться дефицит, потому что существенная часть продаж автомобилей с пробегом связана с покупкой продавцом другой машины.

В «Автостате» предполагают, что падение рынка новых машин составит 50-70%, а подержанных — на 10-30%. Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль ожидает падения на первичном рынке на 50%, на вторичном — на 25%. Отметим, что ранее со схожим прогнозом по рынку легковых автомобилей выступил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев.

Продажи упадут из-за нехватки поставок от зарубежных автоконцернов, а также снижения покупательной способности населения. При этом в начале II полугодия сработает отложенный спрос, который обычно происходит перед сезоном отпусков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:00 Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут сократиться на 50%

В России продажи легковых автомобилей по итогам 2022 года могут сократиться на 50%. При позитивном сценарии количество ...

Вчера, 13:43 Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут сократиться на 50%

УрБК, Москва, 20.04.2022. В России продажи легковых автомобилей по итогам 2022 года могут сократиться на 50%. При ...

12.05.2020 Продажи автомобилей в России в апреле сократились на 64%

Российский рынок новых легковых автомобилей в апреле 2020 года сократился на 64% по сравнению с аналогичным периодом ...

12.05.2020 Продажи автомобилей в России в апреле сократились на 64%

УрБК, Москва, 12.05.2020. Российский рынок новых легковых автомобилей в апреле 2020 года сократился на 64% по сравнению ...

14.05.2015 Рынок подержанных автомобилей в России с начала года сократился на 22,7%

УрБК, Москва, 14.05.2015. Рынок подержанных автомобилей в России с января по апрель 2015 года снизился на 22,7% по ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18