УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:43

Уральские строители просят ввести обязательные повышенные авансы

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» (объединяют более 2 тыс. строительных и проектных организаций) обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять постановление об обеспечении строительных контрактов обязательными повышенными авансами. Об этом рассказали в пресс-службе первого объединения.

Уточним, что, в соответствии с антисанкционным постановлением правительства РФ 505, регионам страны рекомендовано принять меры, обеспечивающие наличие в государственных или муниципальных контрактах повышенного авансирования. Оно может доходить до 50% или 90% в зависимости от условий контракта. Чтобы реализовать постановление федерального правительства, необходимо принять региональный нормативный акт.

«Со своей стороны, мы и Национальное объединение строителей ранее ратовали за повышение авансов по контрактам. Полагаем, что инициатива, принятая правительством РФ, позволит малому и среднему бизнесу (МСБ), строительным подрядчикам нивелировать финансовые обременения», — прокомментировал генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

По его словам, сейчас подрядчику приходится платить обеспечение по контракту, брать кредиты для начала работ, выплачивать проценты, и при этом нужно успеть закупить материалы, пока они в очередной раз не подорожают. Сергей Ренжин считает, что при обязательном и повышенном авансировании исполнители смогут не ввязываться в долговые обязательства, заранее приобретать необходимые материалы и вовремя платить зарплату. Соответственно, это положительно повлияет на финансовое состояние малого и среднего бизнеса, увеличит скорость строительства муниципальных объектов, рассудил С. Ренжин.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.09.2021 СРО «Уральское объединение строителей» создала саморегулируемую организацию для проектировщиков

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. Саморегулируемая организация (СРО) «Уральское объединение строителей» (УОС) создала ...

17.04.2020 Порядка 80% заказчиков строительных объектов на Урале задерживают оплату выполненных работ

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2020. СРО «Уральское объединение строителей» совместно с Национальным объединением строителей ...

19.04.2013 СРО «Уральское объединение строителей»: смена системы по управлению неразграниченными землями приведет к сокращению ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2013. В настоящее время изменять порядок по управлению неразграниченными землями нельзя. ...

20.12.2010 СРО НП «Уральское объединение строителей»: Малый бизнес сегодня «выдавливается» из области строительства

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2010. «Сегодня сложилась ситуация, когда малый бизнес «выдавливается» из области ...

29.11.2010 До отмены допусков на строительство, выданных до 1 июля 2010 года, осталось 30 дней

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2010. 1 января 2011 года аннулируются допуски на строительство, выданные ранее 1 июля 2010 ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18