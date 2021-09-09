Уральские строители просят ввести обязательные повышенные авансы

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» (объединяют более 2 тыс. строительных и проектных организаций) обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять постановление об обеспечении строительных контрактов обязательными повышенными авансами. Об этом рассказали в пресс-службе первого объединения.



Уточним, что, в соответствии с антисанкционным постановлением правительства РФ 505, регионам страны рекомендовано принять меры, обеспечивающие наличие в государственных или муниципальных контрактах повышенного авансирования. Оно может доходить до 50% или 90% в зависимости от условий контракта. Чтобы реализовать постановление федерального правительства, необходимо принять региональный нормативный акт.



«Со своей стороны, мы и Национальное объединение строителей ранее ратовали за повышение авансов по контрактам. Полагаем, что инициатива, принятая правительством РФ, позволит малому и среднему бизнесу (МСБ), строительным подрядчикам нивелировать финансовые обременения», — прокомментировал генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.



По его словам, сейчас подрядчику приходится платить обеспечение по контракту, брать кредиты для начала работ, выплачивать проценты, и при этом нужно успеть закупить материалы, пока они в очередной раз не подорожают. Сергей Ренжин считает, что при обязательном и повышенном авансировании исполнители смогут не ввязываться в долговые обязательства, заранее приобретать необходимые материалы и вовремя платить зарплату. Соответственно, это положительно повлияет на финансовое состояние малого и среднего бизнеса, увеличит скорость строительства муниципальных объектов, рассудил С. Ренжин.