Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 0,91%

По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 19 тыс. 231 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 19 апреля число безработных составляло 19 тыс. 284 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 53 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,91%.