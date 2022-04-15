УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:55

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 0,91%

По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 19 тыс. 231 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 19 апреля число безработных составляло 19 тыс. 284 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 53 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,91%.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 17:25 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 0,91%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 19 тыс. 231 ...

15.04.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,92%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. По состоянию на 15 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 19 тыс. 271 ...

10.12.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,14%

По состоянию на 10 декабря в Свердловской области официально зарегистрирован 23 тыс. 981 безработный. Об этом сообщает ...

13.07.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,87%

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. По состоянию на 13 июля в Свердловской области официально зарегистрирован 39 тыс. 471 ...

15.04.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,09%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. По состоянию на 15 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 64 тыс. ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18