Госдума приняла закон о запрете банкам предоставлять недружественным странам сведения о клиентах и операциях

УрБК, Москва, 20.04.2022. Государственная дума приняла законопроект, согласно которому кредитным организациям будет запрещено предоставлять компетентным органам других стран (включая судебные) запрошенные сведения о клиентах и совершаемых ими операциях. А также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.



Исключения возможны, и ответ на запрос может быть предоставлен, только если это соответствует российскому законодательству и нормативным актам.



Вдобавок кредитная организация обязана не позднее чем через три рабочих дня со дня получения запроса от компетентного органа проинформировать об этом Банк России. Это можно будет сделать через личный кабинет на сайте регулятора.



В пояснительной записке отмечается, что закон позволит свести к минимуму риски, которые связаны с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, которые направлены на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.