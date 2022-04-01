Российская розничная сеть «Магнит» официально объявила о переходе с бумажных чеков на электронные

УрБК, Москва, 20.04.2022. Российская розничная сеть «Магнит» анонсировала запуск процесса перехода с бумажных на электронные кассовые чеки. Предложением смогут воспользоваться покупатели, у которых установлено мобильное приложение торговой сети, во всех 67 регионах присутствия компании.



Отказ от бумажных чеков поможет не только снизить воздействие на окружающую среду, но и сэкономить затраты на приобретение кассовой ленты, сообщает пресс-служба предприятия. Возможность перейти на электронные чеки уже сейчас есть у пользователей мобильного приложения «Магнит», изменение настроек в профиле занимает не более минуты. После чего все чеки с данными о покупках приходят на электронную почту пользователя.



«Магнит» — крупнейшая сеть по числу магазинов в России. Чтобы покупатели легко и быстро воспользовались опцией отказа от бумажных чеков, мы подготовили всю необходимую инфраструктуру в торговых точках и мобильном приложении. Наши посетители уже сейчас могут помочь снизить воздействие на окружающую среду простым нажатием кнопки перехода на цифровой чек», — говорит директор департамента розничных технологий розничной сети «Магнит» Эдуард Ирышков.



Директор департамента сети также подчеркнул, что электронный бумажный чек имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, а все данные о покупке так же направляются в ФНС. При необходимости покупатель может получить документ на бумажном носителе. Для этого ему нужно снова изменить настройки в приложении или обратиться к администратору магазина.