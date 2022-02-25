В отделениях Уральского банка реконструкции и развития возобновились продажи наличной валюты

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В отделениях Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с 18 апреля возобновились продажи наличной валюты. Приобрести иностранные денежные купюры можно в 17 офисах банка, три из которых расположены в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба финансовой организации.
В соответствии с распоряжением ЦБ РФ, банк будет продавать валюту в объеме, который поступил в кассу от физических лиц с 9 апреля 2022 года. Уточнить адрес ближайшего отделения банка, реализующего наличную валюту, а также узнать курс продажи и покупки можно по телефону горячей линии и непосредственно в отделениях банка.
При этом наличные доллары и евро с валютных вкладов банк продолжает выдавать в соответствии с действующим временным порядком, утвержденным агрегатором. Купюры в этом случае доставляются в отделение банка по заявке клиента.
Покупка и продажа валюты в безналичной форме осуществляется круглосуточно в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР.
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