В Челябинской области пройдет совещание руководителей производственных блоков компаний Группы «Россети»

УрБК, Челябинск, 20.04.2022. Совещания главных инженеров и руководителей транспортных служб электросетевых компаний Группы «Россети» пройдет с 20 по 22 апреля в городе Миасс Челябинской области. Рабочие переговоры возглавит первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал».
В рамках мероприятий состоится обсуждение актуальных вопросов производственной деятельности, пройдут рабочие встречи с поставщиками оборудования и спецтехники. В них примут участие представители Торгового дома АЗ «УРАЛ», ООО «ОМГ-Сервис», Заволжского завода гусеничных тягачей, ООО «Меркатор Холдинг», АО «Стройдормаш», ООО «ТД «Мега Драйв», ООО «ТЕХНИНКОМ-Спецтех», ООО «РусКомТранс», ООО «ХАН АТВ».
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