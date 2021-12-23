УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:43

В Челябинской области пройдет совещание руководителей производственных блоков компаний Группы «Россети»

УрБК, Челябинск, 20.04.2022. Совещания главных инженеров и руководителей транспортных служб электросетевых компаний Группы «Россети» пройдет с 20 по 22 апреля в городе Миасс Челябинской области. Рабочие переговоры возглавит первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал».

В рамках мероприятий состоится обсуждение актуальных вопросов производственной деятельности, пройдут рабочие встречи с поставщиками оборудования и спецтехники. В них примут участие представители Торгового дома АЗ «УРАЛ», ООО «ОМГ-Сервис», Заволжского завода гусеничных тягачей, ООО «Меркатор Холдинг», АО «Стройдормаш», ООО «ТД «Мега Драйв», ООО «ТЕХНИНКОМ-Спецтех», ООО «РусКомТранс», ООО «ХАН АТВ».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.12.2021 Сотрудники компании «Россети Урал» стали победителями конкурса «Лидеры энергетики 2021»

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2021. Представители компании «Россети Урал» вошли в «золотую сотню» лучших специалистов ...

20.07.2021 Совет директоров «Россети Урал» определил составы комитетов компании

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Совет директоров «Россети Урал» провел заочное совещание, на котором изучались ...

22.04.2021 «Россети» и Сбербанк подтвердили намерение развития дальнейшего сотрудничества

УрБК, Москва, 22.04.2021. Генеральный директор «Россети» Андрей Рюмин и президент, председатель правления «Сбербанка» ...

14.09.2020 Сотрудники филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» завершили реконструкцию электроподстанции «Первомайка»

УрБК, Челябинск, 14.09.2020. В Челябинске энергетики Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» — ...

03.09.2020 «Россети» уменьшили число технологических нарушений на сетях компании

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. В компании «Россети» фиксируют снижение количества технологических нарушений в первой ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18