Команда колледжа СибГИУ выиграла специальный трек ЕВРАЗа в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Ученики из университетского колледжа Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) стали победителями специального трека ЕВРАЗа «Социально-технологическое предпринимательство» в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE.
Ребята разработали и успешно внедрили проект технического изобретения для киберспортсменов с нарушениями слуха. Наставниками для команды колледжа СибГИУ стали студенты Поволжского института управления им. П. А. Столыпина — филиала РАНХиГС. Теперь финалисты будут отправлены на образовательную стажировку для изучения опыта развития социального предпринимательства, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Всего участниками специального трека ЕВРАЗа стали шесть команд из Урала и Сибири. Учащиеся вузов и колледжей Новокузнецка и Нижнего Тагила в течение пяти месяцев трудились над проектами, целью которых стало решение актуальных социальных проблем в регионах. Вместе с ребятами работали опытные наставники — команды акселератора RAISE. Также участники прошли специальное обучение по бизнес-планированию и этапам разработки и запуска социально-технологических проектов.
Вторая команда от СибГИУ представила проект настольной профориентационной игры. Команды из Нижнего Тагила выступили с проектом здорового питания в столовых, проектом по обучению школьников и студентов 3D-моделированию и изготовлению игрушек по этой технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна инициатива была посвящена профориентационному мобильному приложению для школьников. Также уральцы разработали туристическое мобильное приложение для жителей и гостей Нижнего Тагила.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. При поддержке ЕВРАЗа в учреждениях профессионального образования Урала и Сибири ...22.09.2021 ЕВРАЗ запускает в Новокузнецке и Междуреченске программу по обучению школьников навыкам социального проектирования
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. ЕВРАЗ совместно с городскими администрациями запускает в Новокузнецке и Междуреченске ...01.09.2021 ЕВРАЗ выделил 25 млн рублей на организацию центра цифровых компетенций в СибГИУ
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. В Новокузнецке при содействии ЕВРАЗа в Сибирском государственном индустриальном ...24.05.2021 ЕВРАЗ наградил победителей корпоративного чемпионата по методике WorldSkills
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. На ЕВРАЗ ЗСМК подвели итоги V корпоративного чемпионата профессионального мастерства по ...04.09.2019 При поддержке ЕВРАЗа участники программы «Детский форсайт» побывали в «Артеке»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. В тематической смене Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов» в ...