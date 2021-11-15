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Команда колледжа СибГИУ выиграла специальный трек ЕВРАЗа в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Ученики из университетского колледжа Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) стали победителями специального трека ЕВРАЗа «Социально-технологическое предпринимательство» в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE.

Ребята разработали и успешно внедрили проект технического изобретения для киберспортсменов с нарушениями слуха. Наставниками для команды колледжа СибГИУ стали студенты Поволжского института управления им. П. А. Столыпина — филиала РАНХиГС. Теперь финалисты будут отправлены на образовательную стажировку для изучения опыта развития социального предпринимательства, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Команда колледжа СибГИУ выиграла специальный трек ЕВРАЗа в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE

Всего участниками специального трека ЕВРАЗа стали шесть команд из Урала и Сибири. Учащиеся вузов и колледжей Новокузнецка и Нижнего Тагила в течение пяти месяцев трудились над проектами, целью которых стало решение актуальных социальных проблем в регионах. Вместе с ребятами работали опытные наставники — команды акселератора RAISE. Также участники прошли специальное обучение по бизнес-планированию и этапам разработки и запуска социально-технологических проектов.

Команда колледжа СибГИУ выиграла специальный трек ЕВРАЗа в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE
Команда колледжа СибГИУ выиграла специальный трек ЕВРАЗа в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE

Вторая команда от СибГИУ представила проект настольной профориентационной игры. Команды из Нижнего Тагила выступили с проектом здорового питания в столовых, проектом по обучению школьников и студентов 3D-моделированию и изготовлению игрушек по этой технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна инициатива была посвящена профориентационному мобильному приложению для школьников. Также уральцы разработали туристическое мобильное приложение для жителей и гостей Нижнего Тагила.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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