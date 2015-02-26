Резидент «Титановой долины» получил разрешение на строительство корпусов для выпуска медоборудования на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Компания «Отдел медицинской техники», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Титановая долина», получила разрешение на строительство корпусов на площадке «Уктус». Предприятие будет производить медицинское оборудование. Строительство должно начаться в ближайшее время, а запуск первой очереди запланирован на 2023 год, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



«На площадке «Уктус» будет организован выпуск вакуумных систем взятия крови с использованием новых технологий. То самое импортозамещение в жизненно важных отраслях, задачу по которому ставит губернатор Евгений Куйвашев. Здесь также планируется производить реанимационные расходные материалы и корпусную медицинскую мебель для оснащения клиник и врачебных кабинетов», — рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин.







В будущее производство будет инвестировано свыше 450 млн руб. На нем будет создано 165 рабочих мест.



Добавим, что разрешение на строительство было выдано администрацией Екатеринбурга в рамках возвращенных ей градостроительных полномочий.



«Появление этого производства будет содействовать устойчивости всей системы здравоохранения. Наши клиники получат самое современное медицинское оборудование. А близость производства к Екатеринбургу позволит нам осуществлять оснащение больниц всеми необходимыми материалами в кратчайшие сроки», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.







Медицинское объединение «Отдел медицинской техники» было основано в 1995 году и сейчас является крупнейшим предприятием на рынке поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов Свердловской области. С 2020 года предприятие обладает статусом резидента «Титановой долины».



Добавим, что медицинская сфера — это одна из специализаций ОЭЗ «Титановая долина». Кроме «Отдела медицинской техники» на площадке «Уктус» в этой отрасли действуют еще две компании. Это «РУСМЕД», приступившая к работе в марте 2022 года, и «Аспект-медикал», которая планирует выпускать медицинское оборудование: аппаратно-программные комплексы для локомоторной терапии и наборы для сборки аппаратов ИВЛ.



Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области