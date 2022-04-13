Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену полетов из Екатеринбурга в Стамбул

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену полетов из Екатеринбурга в Турцию. Информацию об этом УрБК подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Также соответствующие сведения размещены на сайте авиаперевозчика.



«Наши вылеты из/в Минска, Сочи, Ростова, Екатеринбурга отменены до 31 мая (включительно). Пассажиры, чьи рейсы отменены, могут воспользоваться правами, указанными на странице о нарушениях рейсов, и совершать транзакции через наш call-центр, офисы продаж, мобильные приложения и веб-сайт», — говорится на сайте.



«Рейсы из Екатеринбурга в Стамбул отменены до 31 мая. Других рейсов у нас не планировалось», — рассказали в Кольцово.



Если на сайте перевозчика попытаться найти билеты из Екатеринбурга в Турцию на указанный период, то высветится сообщение о том, что не найден рейс для выбранной даты или маршрута.