Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену полетов из Екатеринбурга в Стамбул

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену полетов из Екатеринбурга в Турцию. Информацию об этом УрБК подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Также соответствующие сведения размещены на сайте авиаперевозчика.
«Наши вылеты из/в Минска, Сочи, Ростова, Екатеринбурга отменены до 31 мая (включительно). Пассажиры, чьи рейсы отменены, могут воспользоваться правами, указанными на странице о нарушениях рейсов, и совершать транзакции через наш call-центр, офисы продаж, мобильные приложения и веб-сайт», — говорится на сайте.
«Рейсы из Екатеринбурга в Стамбул отменены до 31 мая. Других рейсов у нас не планировалось», — рассказали в Кольцово.
Если на сайте перевозчика попытаться найти билеты из Екатеринбурга в Турцию на указанный период, то высветится сообщение о том, что не найден рейс для выбранной даты или маршрута.
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