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Вчера, 12:00

Московская биржа запустит торги фьючерсами на юань с новыми параметрами

УрБК, Москва, 20.04.2022. Московская биржа 21 апреля 2022 года запустит расчетный фьючерсный контракт на валютную пару «китайский юань — российский рубль», который ориентирован на частных инвесторов. Об этом сообщает пресс-центр Мосбиржи.

Новый фьючерс на юань будет выделяться тем, что номинал контракта будет снижен в 10 раз, до 1 тыс. юаней, а шаг цены и его стоимости будет увеличен. Изменения направлены на то, чтобы расширить аудиторию контракта и повысить его доступность и удобство операций для всех категорий клиентов.

Торговый код нового контракта — CNY, лот контракта — 1 тыс. китайских юаней, минимальный шаг цены — 0,01 руб., стоимость шага цены — 10 руб.

На Мосбирже отмечают, что в марте 2022 года объем торгов юанем на валютном рынке вырос в 8 раз относительно февраля. Рост интереса к юаням и другим валютам из дружественных стран виден со стороны всех категорий участников торгов и их клиентов. Например, в марте по сравнению с предыдущим месяцем объемы операций с парой «турецкая лира — российский рубль» выросли в 13 раз, «белорусский рубль — российский рубль» — в 10 раз, «казахстанский тенге — российский рубль» — в два раза.

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