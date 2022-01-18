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Корпоративное телевидение «Атомстройкомплекса» вошло в шорт-лист федерального конкурса «Пресс-служба года»

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Корпоративное телевидение «Атомстройкомплекса» вошло в шорт-лист федерального конкурса «Пресс-служба года». Всего на конкурс было подано 560 заявок из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба застройщика.

Конкурс включает в себя 16 номинаций. Свои PR-проекты направили представители бизнеса, государственного сектора и некоммерческий организаций. Оргкомитет уже объявил 48 финалистов. Проект «Атом-ТВ» стал призером в номинации «Лучший проект по внутрикорпоративному PR».

Корпоративный канал «Атом-ТВ» с анимированным ведущим Владом Атомным был запущен девелопером в марте 2021 года. Также у «Атомстройкомплекса» есть своя газета, портал, сайт, мобильное приложение, корпоративные страницы в соцсетях.

«Собственный телеканал эффективно дополняет, продолжает и развивает систему внутренних и внешних коммуникаций: этот проект интересен как сотрудникам большой компании, работающим в различных удаленных друг от друга подразделениях, так и внешним партнерам», — говорится в сообщении.

Корпоративное телевидение «Атомстройкомплекса» вошло в шорт-лист федерального конкурса «Пресс-служба года»

В течение 2021 года «Атом-ТВ» знакомило с лидерами стройки, показывало знаковые события с участием представителей федеральных, региональных и городских органов власти, открывало новые заводы и информировало, как предприятия наращивают эффективность в качестве участников нацпроектов России. Команда телеканала побывала на всех строительных площадках, рассказывая о новшествах компании и нестандартных решениях в самых разных аудиториях. За год вышло порядка 100 телепередач, более 40 часов смонтированного, динамичного и полноценного видеоконтента.

Курирует работу «Атом-ТВ» журналист с опытом работы на телевидении Олеся Минеева. Благодаря ее работе и наличию своего канала, компания может предлагать сторонним СМИ не только текстовые пресс-релизы, но и видеосюжеты.

«В декабре провели опрос ключевых руководителей и лидеров мнений компании с целью получения обратной связи: все респонденты подтвердили пользу и эффективность телепроекта, поделившись, что смотрят наши программы дома в кругу семьи и друзей, что телепередачи позволяют понять размах и объем решаемых задач в компании. На нашем канале в YouTube — более 30 тыс. просмотров. Мы не даем рекламы и делаем акцент на аудиторию внутри компании, где установлены телемониторы для ротации видеоконтента», — отметила руководитель службы общественных связей «Атомстройкомплекса» Эвелина Григорьева.

Корпоративное телевидение «Атомстройкомплекса» вошло в шорт-лист федерального конкурса «Пресс-служба года»

Она также добавила, что в этом году «Атомстройкомплекс» впервые подал заявку на участие в конкурсе «Пресс-служба года». Церемония награждения пройдет в Москве 20 мая в ходе ежегодной конференции «Эффективная пресс-служба — 2022».

Уточним, что в декабре этого года проект корпоративного телевидения «Атом-ТВ» стал призером ежегодной федеральной премии для журналистов, освещающих тему недвижимости JOY (Journalist of the year), которую организует Ассоциация профессионалов рынка недвижимости (REPA) и Минстрой России.

Изображения предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

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