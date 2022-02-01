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Вчера, 09:43

Брусника запустила 3D-туры по квартирам

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. На сайте застройщика Брусника появились первые квартиры с 3D-турами. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

У потенциальных покупателей появилась возможность заранее просмотреть, как будет выглядеть квартира с различных ракурсов. Можно посмотреть, как организовано место в той или иной части комнаты, заранее определить, какие вещи и мебель куда можно будет убрать, насколько светло в той или иной части квартиры.

Пока что возможность для 3D-просмотра доступна только у четырех типов жилья. Но застройщик обещает, что в ближайшие недели эта функция более подробного изучения появится более чем у десятка квартир.

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