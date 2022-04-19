Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 46 коп.

УрБК, Москва, 20.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 42,42 коп., до 79,02 руб., евро — на 46,15 коп., до 85,96 руб.
УрБК, Москва, 19.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2022 года. Курс долл. ...09.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,5 руб.
УрБК, Москва, 09.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2022 года. Курс долл. ...08.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 6,34 руб., евро — на 7,31 руб.
УрБК, Москва, 08.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2022 года. Курс долл. ...07.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 75 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2022 года. Курс долл. ...06.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 66 коп.
УрБК, Москва, 06.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2022 года. Курс долл. ...