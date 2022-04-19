Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 46 коп.

УрБК, Москва, 20.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 42,42 коп., до 79,02 руб., евро — на 46,15 коп., до 85,96 руб.