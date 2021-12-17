В Екатеринбурге экспертиза одобрила проект реконструкции площади перед Драмтеатром

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект реконструкции площади возле Драмтеатра в Екатеринбурге. Заключение специалистов было опубликовано на сайте областного управления по охране культурного наследия.
Согласно документу, проект предусматривает проведение реконструкции пространства в несколько этапов. Прежде всего будет демонтирована и заменена на новую подпорная стенка.
«Проведение мероприятий по восстановлению или усилению конструкции подпорной стенки невозможно ввиду неверно выбранной конструктивной схемы. Проектом благоустройства предусмотрен демонтаж конструкций подпорной стенки и установка новой на опорных сваях СБ1 и монолитном ростверке. Установка новой подпорной стенки планируется в тех же границах, в которых располагалась старая стенка», — говорится в документе.
В ходе второго этапа реконструкции будет проведен ремонт фонтана с шаром, который находится в центре площади.
«Демонтаж существующих трубопроводов и полный демонтаж бетонной чаши фонтана. Затем прокладка новых трубопроводов в границах уже существующих коридоров коммуникаций, будет обновлено оборудование помещения насосной без изменения площади самого помещения и перестроек его. Новая чаша фонтана обустраивается на ложе старого фонтана — проектом не предусмотрена дополнительная выемка грунта», — говорится в документе.
Во время завершающего этапа работ будут отремонтированы дорожки и набережная Городского пруда. При этом в сквере, расположенном рядом с площадью, никаких строительных работ не предусмотрено.
Эксперты особо подчеркнули, что предложенный проект реконструкции площади положительно скажется на объектах культурного наследия города.
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