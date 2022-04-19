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19.04.2022

Великобритания намерена лишить Мосбиржу статуса признанной фондовой биржи

УрБК, Москва, 19.04.2022. Великобритания объявила, что собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи.

Из-за этого инвесторы лишатся доступа к ряду налоговых льгот Великобритании в будущем при торговле ценными бумагами на Мосбирже. При этом имеющиеся инвестиции будут защищены.

Это означает, что у инвесторов не будет доступа к определенным налоговым выгодам в будущем, когда они будут торговаться на Московской бирже, хотя уже существующие инвестиции будут защищены, сообщает «Прайм».

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