Великобритания намерена лишить Мосбиржу статуса признанной фондовой биржи

УрБК, Москва, 19.04.2022. Великобритания объявила, что собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи.



Из-за этого инвесторы лишатся доступа к ряду налоговых льгот Великобритании в будущем при торговле ценными бумагами на Мосбирже. При этом имеющиеся инвестиции будут защищены.



Это означает, что у инвесторов не будет доступа к определенным налоговым выгодам в будущем, когда они будут торговаться на Московской бирже, хотя уже существующие инвестиции будут защищены, сообщает «Прайм».