В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге уже приняли участие более 5,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). По состоянию на утро 19 апреля в нем уже приняли участие более 5,5 тыс. человек, сообщается на сайте администрации города.



«ФКГС — это важный федеральный проект, дающий импульс к устойчивому развитию муниципалитетов на всей территории страны. В Екатеринбурге в рамках проекта у каждого жителя есть возможность повлиять на преображение городской среды и выбрать, какой садово-парковый объект будет благоустроен в 2023 году в первую очередь», — говорится в сообщении.



В Екатеринбурге на голосование выставлены пять объектов, один из которых в итоге будет благоустроен в 2023 году. В настоящий момент лидирует летний парк «Уралмаш» (2 тыс. 250 голосов), следом идут Преображенский парк в Академическом районе (1 тыс. 654 голоса), сад имени Энгельса (820 голоса), парк на улице Блюхера (703 голоса) и парк имени 50-летия ВЛКСМ (304 голоса).



Уточним, что голосование продлится до 30 мая 2022 года. Сделать свой выбор можно на портале госуслуг или на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также в городе работают мобильные пункты, где волонтеры в одежде с символикой проекта проконсультируют всех желающих по процедуре и предоставят планшет для голосования.



В Екатеринбурге ФКГС действует с 2018 года. В рамках него уже благоустроены набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парк «Зеленая роща», сквер у Оперного театра и парк имени XXII Партсъезда.