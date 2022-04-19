В Свердловской области введут электронную систему для эвакуации автомобилей на штрафстоянки

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Депутаты свердловского Заксобрания в ходе сегодняшнего заседания проголосовали за внесение изменений в закон о штрафстоянках.



Как сообщил глава регионального минтранса Василий Старков, до конца текущего года на Среднем Урале внедрят специальную электронную систему, которая будет автоматически выбирать ближайшую штрафстоянку для эвакуации. Это позволит исключить возможную коррупцию при выявлении нарушений.



«Аналогичный принцип действует в системе такси, когда система выбирает самый близкий к заказчику автомобиль», — отметил В. Старков.



Отметим, что на разработку и внедрение этой системы региональные власти планируют потратить около 6 млн руб.