Немецкий производитель бытовой химии Henkel объявил о прекращении работы в России

УрБК, Москва, 19.04.2022. Немецкая компания по производству товаров бытовой химии Henkel заявила о прекращении работы в России, говорится в сообщении на сайте концерна.



Компания приняла такое решение на фоне эскалации украинского кризиса.



Представители Henkel пока затрудняются оценить финансовые потери после ухода с российского рынка. Вместе с тем в компании обещают платить зарплату 2,5 тыс. своих сотрудников в РФ.



Отметим, что Henkel владеет такими известными брендами, как Schwarzkopf, Taft, Persil, «Пемолюкс», Fa, «Ласка», «Момент» и многими другими.