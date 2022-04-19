Немецкий производитель бытовой химии Henkel объявил о прекращении работы в России

УрБК, Москва, 19.04.2022. Немецкая компания по производству товаров бытовой химии Henkel заявила о прекращении работы в России, говорится в сообщении на сайте концерна.
Компания приняла такое решение на фоне эскалации украинского кризиса.
Представители Henkel пока затрудняются оценить финансовые потери после ухода с российского рынка. Вместе с тем в компании обещают платить зарплату 2,5 тыс. своих сотрудников в РФ.
Отметим, что Henkel владеет такими известными брендами, как Schwarzkopf, Taft, Persil, «Пемолюкс», Fa, «Ласка», «Момент» и многими другими.
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