Уральские предприятия ЕВРАЗа проводят экскурсии на производстве

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в рамках проекта «Промышленный туризм» посетили более 250 человек. Для них предприятия провели экскурсии на производстве, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
На каждом комбинате посетители изучают музеи, а после в сопровождении гида осматривают производство. На ЕВРАЗ НТМК гостям показывают доменный, конвертерный или колесобандажный цеха, на ЕВРАЗ КГОК — главный карьер, БЕЛАЗовский бокс, Собственно-Качканарское месторождение и агломерационную фабрику.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
В программу посещения доменного цеха входит показ самой экологичной в России домны 7, построенной в 2018 году, а также экскурсия на пульт управления и литейный двор. В конвертерном цехе гостям демонстрируют процесс производства стали и слябов.
В колесобандажном цехе посетителей знакомят с прессопрокатной линией, где производят железнодорожные колеса, участками механической обработки, контроля качества, а также складом готовой продукции.
На ЕВРАЗ КГОК у посетителей есть возможность увидеть мощные 240-тонные «БелАЗы» и экскаваторы на Собственно-Качканарском месторождении, понаблюдать за производством агломерата.
В каждом цехе туристическую группу сопровождает экскурсовод, который рассказывает о технологии производства. По желанию возможен и обед в одной из заводских столовых.
ЕВРАЗ НТМК И ЕВРАЗ КГОК набирают экскурсионные группы от 10 до 20 человек, дети могут посещать комбинат с 14 лет.
В рамках общероссийского акселератора Агентства стратегических инициатив по развитию промышленного туризма, который прошел в Калуге, предприятия уральского дивизиона ЕВРАЗа стали победителями и отмечены дипломом «Лучший ESG-проект промышленного туризма».
«Мы ежегодно модернизируем наши производственным мощности, внедряем цифровые и экологические проекты, и сегодня любой житель России может познакомиться с достижениями наших комбинатов. Мы открыты для жителей наших городов, что дает им возможность видеть изменения на наших предприятиях. Наши предприятия с каждым годом становятся экологически чище, а наши рабочие места — современнее и привлекательнее для молодежи», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Задать дополнительные вопросы или записаться на экскурсию можно по телефонам:
8 (3435) 49-10-79, 8 (3435) 49-87-43.
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