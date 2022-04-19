Свердловские власти подписали новое соглашение о сотрудничестве с Белоруссией

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель председателя правительства Белоруссии Юрий Назаров подписали в Екатеринбурге новое соглашение о сотрудничестве, сообщает департамент информационной политики региона.



В документе отражается существенное расширение сфер партнерства, которое произошло за 20 лет с момента подписания прошлого договора. Вдобавок новое соглашение обусловлено появлением современных отраслей промышленности и экономических вызовов, отмечает департамент.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



В 2021 году товарооборот между Россией и Белоруссией достиг максимума за последние пять лет — 472 млн долл. США (плюс 61,4% к уровню 2020 года). При этом доля экспорта составила 326,5 млн долл. США.



Самими масштабными инициативами прошлых лет стали кооперационные проекты в машиностроении и энергетике. В том числе — разработка двигателя для «БелАЗа» Уральским дизеле-моторным заводом, поставки для горнодобывающих предприятий региона белорусских самосвалов, снабжение энергетических объектов Белоруссии паровыми агрегатами Уральского турбинного завода.



«Новая версия отвечает современным реалиям и включает самые перспективные сферы взаимодействия, такие как информационные технологии, цифровая экономика, экология и многие другие. Символично, что мы подписываем соглашение в год 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь», — отметил Е. Куйвашев.



Ю. Назаров заявил, что промышленная кооперация, выпуск общей продукции для поставок в третьи страны может оказаться в числе ключевых точек роста развития сотрудничества. Существенному увеличению деловой активности может поспособствовать снятие ковидных ограничений и запуск прямого рейса Екатеринбург — Минск, добавил он.



«Свердловская область — для нас приоритетный торговый партнер среди российских регионов. Но сегодня важно не просто что-то продать и что-то купить, а вместе производить. В прошлом году нам не только удалось сохранить положительную динамику торгово-экономических отношений, но и значительно ее нарастить. У нас есть все условия для выстраивания долгосрочного сотрудничества и противостояния санкционному давлению со стороны некоторых стран», — отметил Ю. Назаров.



Сегодня также состоялось пятое заседание Совета делового сотрудничества (СДС) между Свердловской областью и Республикой Беларусь. В этом году на нем обсуждалось развитие прежних проектов, а также реализация новых, например, по цифровым решениям в разных отраслях. Вдобавок на Средний Урал впервые приехали представители белорусских компаний легкой промышленности. По итогам встречи участники выразили готовность к наращиванию объемов взаимной торговли, углублению производственно-кооперационных связей, реализации совместных проектов и развитию инвестиционного сотрудничества.