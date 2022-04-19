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19.04.2022

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и зампред правительства Белоруссии Юрий Назаров обсудили перспективы сотрудничества

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев и заместитель председателя правительства Белоруссии Юрий Назаров провели рабочую встречу по вопросам взаимовыгодного сотрудничества. Стороны выразили уверенность в расширении партнерства, отмечает департамент информационной политики региона.

«Лично вам, Евгений Владимирович, хочу сказать «спасибо» за встречу не в режиме ВКС. Мы вчера прилетели, нам сразу столько всего показали, что общую картину сложить непросто. Но мои коллеги, которые здесь уже были, как будто приехали домой. Это очень важно — выстраивание человеческих отношений, они играют большую роль. У нас много вопросов, много предложений. Вы для нас — ключевой партнер», — сказал Ю. Назаров.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и зампред правительства Белоруссии Юрий Назаров обсудили перспективы сотрудничества

Е. Куйвашев отметил, что Белоруссия является для Свердловской области «надежным, проверенным другом». Особую роль в укреплении двусторонних контактов играет работа дипломатических служб, добавил он. Региональные власти регулярно сверяют свои планы с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко. Ощутимый вклад в развитие партнерства вносит отделение белорусского посольства в Екатеринбурге.

«История сотрудничества Свердловской области и Беларуси наполнена десятками успешно реализованных проектов в промышленности, аграрной сфере, науке, образовании, культуре. Безусловно, главное для нас направление — развитие промышленной кооперации. Многого уже удалось достичь. Уверен, что наше партнерство будет набирать обороты. У нас для этого есть все условия», — подчеркнул Е. Куйвашев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и зампред правительства Белоруссии Юрий Назаров обсудили перспективы сотрудничества

Отметим, что правительства Свердловской области и Белоруссии впервые подписали соглашение о сотрудничестве в апреле 2001 года в присутствии президента республики Александра Лукашенко. Документ закреплял общие интересы сторон и положил начало дружественному диалогу официальных, деловых, общественных, творческих кругов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и зампред правительства Белоруссии Юрий Назаров обсудили перспективы сотрудничества

Для развития сотрудничества и реализации конкретных проектов в октябре 2011 года был создан Совет делового сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь.

Губернатор неоднократно в составе делегаций посещал Белоруссию. Например, в 2014 году состоялся визит после саммита Евразийского экономического союза. В 2019 году Е. Куйвашев и А. Лукашенко на встрече в Минске обсудили реализацию совместных проектов и наметили планы развития новых направлений в различных сферах.

Среди знаковых проектов сотрудничества — разработка Уральским дизеле-моторным заводом двигателя для самосвалов «БелАЗ», работающих на крупнейших предприятиях Свердловской области. Стоит отметить Уральский турбинный завод, поставляющий на белорусские объекты генераций два десятка паровых турбин, а также участвовавший в модернизации нескольких белорусских ТЭЦ.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

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