За 2021 год в мероприятиях по повышению финансовой грамотности участвовали более 1,4 млн жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. За 2021 год в мероприятиях по повышению финансовой грамотности участвовали более 1,4 млн жителей Свердловской области. Интерес к подобным мероприятиям за последний год вырос на 20%. Это обусловлено быстрым внедрением и распространением новых цифровых сервисов и технологий, которые позволяют быстро и в онлайн-режиме получать необходимую информацию, сообщает департамент информационной политики региона.



«В непростых экономических условиях повышение финансовой грамотности жизненно необходимо для принятия более обоснованных решений, понимания имеющихся рисков, защищенности от мошеннических действий. Все это оказывает непосредственное влияние на экономическую и социальную стабильность», — подчеркнул министр финансов региона Александр Старков на заседании координационного совета по повышению финансовой грамотности в Свердловской области.



За 2021 год потребители финансовых услуг получили в досудебном и судебном порядке возмещения на сумму около 44,7 млн руб. При этом в региональном Управлении Роспотребнадзора отметили уменьшение количества жалоб от потребителей финансовых услуг. Большая часть обращений была связана с работой банков и МФО, в частности с навязыванием дополнительных услуг, введением в заблуждение относительно процентных ставок, незаконными действиями по взысканию задолженности.



В Региональном центре финансовой грамотности сообщили, что наименее грамотны в сфере финансов граждане с низким уровнем дохода и образования, безработные и люди старшего возраста. Однако население трудоспособного возраста также остается уязвимой для мошенников категорией, вне зависимости от своего уровня образования.



В 2022 году в число приоритетных направлений вошла цифровизация образовательных продуктов. Уральское ГУ Банка России планирует охватить онлайн-уроками 80% образовательных организаций Среднего Урала. В числе задач — работа с социально уязвимыми группами, включая снижение доли заемщиков с просроченной задолженностью. Плюс поддержка предпринимателей и вопросы кибербезопасности.



Кроме того, участники координационного совета заявили о готовности продолжить работу с муниципалитетами. Ежегодный конкурс среди уральских муниципалитетов-организаторов работы по финансовой грамотности в 2021 году вошел в сборник лучших российских «наработок» в этой сфере.



Уточним, что в регионе реализуется программа «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018-2023 годы». Ее оператором выступает Региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе УрГЭУ. Эту работу контролирует межведомственный координационный совет.