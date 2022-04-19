Официальный курс доллара США снизился на 59 коп., евро — на 64 коп.

УрБК, Москва, 19.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 59,08 коп., до 79,45 руб., евро — на 64,26 коп., до 86,42 руб.