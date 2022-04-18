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18.04.2022

Свердловская область к 1 июня получит 11 новых низкопольных трамваев «Львенок» для линии «Екатеринбург — Верхняя Пышма»

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. До 1 июня в Свердловскую область будут поставлены трамвайные вагоны для новой линии, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Концессионное соглашение по ее созданию было подписано почти год назад в присутствии губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

Правительство Свердловской области совместно с компанией «Мовиста Регионы» (инвестор и оператор концессионного соглашения) согласовало внешний облик будущего подвижного состава для новой трамвайной ветки. 11 односекционных низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок», произведенных «ПК Транспортные системы», будут окрашены в бордово-желтые тона.

Свердловская область к 1 июня получит 11 новых низкопольных трамваев «Львенок» для линии «Екатеринбург — Верхняя Пышма»
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Это важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника уральской столицы. В целом это уникальный для региона опыт сотрудничества с бизнесом в области транспортного обеспечения», — отметил Евгений Куйвашев.

«Мы решили придать новым трамваям современный и запоминающийся образ. Динамичные линии и круговые узоры в дополнение к ярким оттенкам отражают цель проекта — высокотехнологичную модернизацию движения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой», — сказал генеральный директор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников.

Сборка трамваев для новой ветки «Екатеринбург — Верхняя Пышма» проходит на Тверском механическом заводе электротранспорта и на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого (оба предприятия входят в «ПК Транспортные системы»).

«Сегодня полностью готовы пять трамваев. Все они уже прошли приемочные испытания. Производство остальных «Львят» идет в соответствии с установленным графиком. Хочу подчеркнуть, что введенные санкции никак не отразятся на сроках поставки транспорта», — прокомментировал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Трамвай «Львенок» отличается компактностью, просторным салоном, широкими дверными проемами. В вагоне имеются USB-розетки для зарядки мобильных устройств, современный медиакомплекс, современная система климат-контроля. Особое внимание разработчики трамвая уделили удобству маломобильных пассажиров, в том числе для них предусмотрены откидная аппарель и кнопка вызова водителя.

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