Свердловская область к 1 июня получит 11 новых низкопольных трамваев «Львенок» для линии «Екатеринбург — Верхняя Пышма»

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. До 1 июня в Свердловскую область будут поставлены трамвайные вагоны для новой линии, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Концессионное соглашение по ее созданию было подписано почти год назад в присутствии губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.
Правительство Свердловской области совместно с компанией «Мовиста Регионы» (инвестор и оператор концессионного соглашения) согласовало внешний облик будущего подвижного состава для новой трамвайной ветки. 11 односекционных низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок», произведенных «ПК Транспортные системы», будут окрашены в бордово-желтые тона.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
«Это важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника уральской столицы. В целом это уникальный для региона опыт сотрудничества с бизнесом в области транспортного обеспечения», — отметил Евгений Куйвашев.
«Мы решили придать новым трамваям современный и запоминающийся образ. Динамичные линии и круговые узоры в дополнение к ярким оттенкам отражают цель проекта — высокотехнологичную модернизацию движения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой», — сказал генеральный директор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников.
Сборка трамваев для новой ветки «Екатеринбург — Верхняя Пышма» проходит на Тверском механическом заводе электротранспорта и на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого (оба предприятия входят в «ПК Транспортные системы»).
«Сегодня полностью готовы пять трамваев. Все они уже прошли приемочные испытания. Производство остальных «Львят» идет в соответствии с установленным графиком. Хочу подчеркнуть, что введенные санкции никак не отразятся на сроках поставки транспорта», — прокомментировал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.
Трамвай «Львенок» отличается компактностью, просторным салоном, широкими дверными проемами. В вагоне имеются USB-розетки для зарядки мобильных устройств, современный медиакомплекс, современная система климат-контроля. Особое внимание разработчики трамвая уделили удобству маломобильных пассажиров, в том числе для них предусмотрены откидная аппарель и кнопка вызова водителя.
УрБК, Екатеринбург 03.06.2021. Проект комплексной модернизации системы общественного транспорта в столице Урала на ...21.05.2021 Движение трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустят в III квартале 2021 года
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Вчера, 20 мая, состоялось официальное подписание концессионного соглашения о запуске ...29.05.2020 Екатеринбург получит 294,3 млн рублей на строительство трамвайной ветки до Верхней Пышмы
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2020. Правительство Свердловской области перечислит в бюджет Екатеринбурга 294 млн 385 тыс. ...02.03.2018 Создана рабочая группа по строительству трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании рабочей ...08.07.2015 Власти Екатеринбурга и УГМК подписали соглашение в рамках развития агломерации
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор ООО ...