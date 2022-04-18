На уборку улиц и дорог Екатеринбурга 18 апреля вышло 435 рабочих и 131 спецмашина

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 435 рабочих и 131 спецмашина. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов поставил коммунальным службам задачу усилить работу по удалению грязи с улиц и пешеходных зон, чтобы подготовить асфальтовое покрытие к дальнейшему нанесению дорожной разметки, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Кроме того, рабочие продолжат мойку остановочных комплексов, ограждений и светофоров, после чего можно будет приступить к их покраске. Параллельно ведутся активные работы по прочистке решеток дождеприемных колодцев и водопропускных труб.
В минувшие выходные на полигоны за пределы города было вывезено более 530 т грязи и почти 97 т мусора. Для промывки улиц города использовано 3 тыс. 436 кубометров воды. На аварийно-восстановительные работы дорожники израсходовали более 25 т асфальта. В уличных работах было задействовано 986 сотрудников коммунальных служб и 560 единиц специальной техники.
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