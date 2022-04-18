«МегаФон» запускает покупку и продажу подержанных смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Компания «МегаФон» планирует расширить свое присутствие в сегменте восстановленной техники. Для этого она запускает продажу восстановленных смартфонов. В ближайшее время в салонах сотового оператора появится услуга прямого выкупа техники у клиентов. Она дополнит программу trade-in, позволяющую получить скидку на новый гаджет в обмен на старый.



В пресс-службе компании уточнили, что продажа восстановленных смартфонов открылась в интернет-магазине «МегаФона». На весь товар распространяется гарантия, а стоимость устройств до 60% ниже, чем у новых. Старые гаджеты проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику, тестирование и замену компонентов при необходимости.



Первыми новой услугой смогут воспользоваться клиенты из Москвы и области. Покупателям доступны более 200 моделей восстановленных смартфонов брендов Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus и Realme. Как и в случае с покупкой нового товара, потребитель сможет вернуть его по гарантии или рассчитывать на замену.



Модель по продаже восстановленных смартфонов зарекомендовала себя во многих странах мира — в последние несколько лет в эту нишу выходят гиганты онлайн-торговли и производители.



«В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тыс. рублей. Новый формат продаж позволит нам удовлетворить спрос той категории клиентов, которая хочет пользоваться самыми современными гаджетами, но при этом не готова переплачивать», — отметил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.



Смартфоны поставляет дочерняя компания «МегаФон Ритейла» — Smart Bazar. Компания уже более двух лет активно работает в сегменте восстановленной цифровой техники, предоставляя полный цикл услуг — от выкупа техники, ее восстановления и обеспечения гарантийного обслуживания до продажи.



Smart Bazar передаются лучшие устройства, принятые по программе trade-in в розничных сетях «МегаФона» и «Связного». Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи с небольшим дефектом упаковки.



«Восстановленный смартфон практически ничем не отличается от нового, каждое устройство мы проверяем по 55 уникальным параметрам, чтобы предоставить клиентам только самый лучший товар. Появление таких смартфонов в крупных розничных сетях позволит сделать вторичный рынок гаджетов прозрачным для покупателя», — прокомментировал генеральный директор Smart Bazar Александр Ельчин.



До конца апреля в салонах «МегаФона» появится новый сервис — клиенты смогут сдать свой смартфон и в течение нескольких минут получить деньги за него на банковскую карту.