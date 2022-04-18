На ММК на 84% уменьшилось выделение пыли при разгрузке сырья в рамках реализации проектов по снижению негативного воздействия на окружающую среду

УрБК, Магнитогорск, 18.04.2022. На ММК продолжается реализация проектов, снижающих негативное воздействие на окружающую среду. Один из них — установка систем пылеподавления на участках, где в результате технологического процесса происходит большой выброс пыли, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Сегодня на предприятии работает 15 установок пылеподавления: восемь — в цехе подготовки аглошихты, где расположены самые большие площади складирования привозного сырья; четыре — в углеподготовительном цехе коксохимического производства, где имеется открытый склад угля. Еще по одной установке действует в листопрокатных цехах № 4 и № 10, и одна — на бункерной эстакаде десятой доменной печи.



«Работу системы пылеподавления оценивали специалисты лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК». Они производили замеры, которые показали, что выделение пыли при разгрузке сырья, снизилось на 84%», — говорит старший машинист участка загрузки доменного цеха Павел Котенев.



Доменный цех относится к числу основных производств ММК. С выплавки чугуна начинается весь металлургический цикл. Одно из главных технологических требований к работе доменной печи — непрерывная подача шихтовых материалов. Для этого вдоль печей на высоте около десяти метров расположена бункерная эстакада, куда поступают хопперы, груженные агломератом, окатышами, кварцитом, коксом и рудой. В смену через этот участок проходит около 20 составов. При разгрузке вагона происходит мощный пылевой выброс.



«Около года назад мы установили на бункерной эстакаде десятой доменной печи систему пылеподавления. Она уже подтвердила свою эффективность, в том числе в зимний период. Установка работает по принципу распыления микроскопических капель воды, которые осаживают частицы пыли, находящиеся в воздухе, — рассказывает Павел Котенев.



Чтобы уменьшить пылевыделение, но при этом не слишком увлажнить сырье, что вредно для домны, специалистам цеха пришлось не только высчитать оптимальное время работы установки и настроить дисперсность водяной взвеси, но и определить необходимое количество форсунок.



«В результате выстроилась следующая система: бункеровщик ставит вагон над бункером, включает систему пылеподавления и производит выгрузку. Время работы установки отстроено так, что оно перекрывает время разгрузки хоппера. Это позволяет собрать всю пыль и при этом не залить сырье», — поясняет Павел Котенев.



Общая протяженность бункерной эстакады доменного цеха — чуть более километра, на каждую из восьми действующих печей приходится 100 м, то есть в скором времени система пылеподавления перекроет не менее трехсот метров эстакады, что, по мнению руководства цеха, значительно снизит количество пыли и улучшит экологическую обстановку.



Установка системы пылеподавления еще на двух доменных печах станет весомым шагом по снижению выбросов загрязняющих веществ как на производственной площадке ММК, так и в Магнитогорске в целом.