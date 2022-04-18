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18.04.2022

ОСАГО ищет альтернативы

ОСАГО ищет альтернативыИз-за роста стоимости автомобилей и запчастей к ним выплаты по ОСАГО могут перестать покрывать стоимость ремонта транспорта после ДТП. Уже зафиксированы случаи, когда сервисы начали расторгать договоры со страховыми компаниями. Банк России в качестве альтернативы предлагает использовать при ремонте по страховке аналоговые запчасти. Страховщики отмечают, что проблемы с логистикой также сказались на скорости ремонта.

Автоэксперт Максим Едрышов сообщил, что россияне в текущей экономической ситуации рискуют остаться фактически без ремонта по ОСАГО. Причиной этому стал рост цен на автозапчасти, из-за чего ремонт после ДТП перестанет покрываться страховкой.

«Некоторые автовладельцы и журналисты волнуются, что ЦБ рассматривает возможность ремонта по ОСАГО б/у запчастями. Не волнуйтесь! Ремонта по ОСАГО фактически больше нет, так как сервисы расторгли договоры со страховыми, а выплаты деньгами ни на что не хватит (даже если страховая посчитает по всем правилам). Суды говорят, что выход один — взыскивать с виновника. Но это долго, и само по себе потребует затрат. Совет может быть только один — не попадайте в ДТП», — написал автоэксперт в своем Telegram-канале.

С тем, что озвученные проблемы актуальны, частично согласен председатель союза страховщиков «Белый Соболь» Сергей Смирнов. По его словам, случаи, когда лимита ответственности ОСАГО не хватало на восстановление машины, были и до 2022 года. «По целому ряду причин», уточнил он. Но эти вопросы прорабатываются страховым сообществом, регулятором и федеральными властями, заверил председатель. В качестве одного из способов решения проблемы уже предложено увеличить сроки ремонта.

«По определенным причинам стоимость ряда запчастей выросла, но также изменились сроки поставки, как и логистические цепочки, что тоже не маловажно, ведь законодательно у страховщика есть 30 дней в случае ремонта автомобиля. Хочу напомнить, что страховщик вправе произвести выплату в денежном выражении, и доля выплат в натуральной форме всегда была невелика и сейчас продолжает сокращаться из-за сложностей с ремонтом», — добавил С. Смирнов.

Отметим, что с начала года новые автомобили в России подорожали на 30-60%. Рост стоимости автомобильных деталей оценить сложнее, так как многих из них просто нет в наличии у официальных дилеров. Из-за разрыва логистических цепочек и отказа от поставок в Россию со стороны ряда автопроизводителей срок доставки запчастей значительно увеличивается.

При этом С. Смирнов уточнил, что упомянутую М. Едрышовым идею о ремонте по ОСАГО б/у запчастями Банк России не поддержал, поскольку это может снизить безопасность на дорогах.

Однако регулятор предложил учитывать стоимость аналогов оригинальных запчастей при расчете цены ремонта по ОСАГО. Такая инициатива предлагается в качестве временной меры, поскольку сейчас наблюдается высокая неопределенность цен оригинальных запчастей и проблемы с их доступностью.

Данный способ расчета будет применяться только для машин от производителей из недружественных стран. Если транспортное средство произведено в государстве, не вводившем санкции в отношении России, стоимость ремонта будет рассчитана с учетом цен на оригинальные запчасти. И только при их отсутствии на рынке — на основе стоимости аналогов.

«Использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями», — говорится в сообщении.

Получается, что Банк России все равно предлагает пожертвовать качеством ремонта, поскольку оригинальные детали явно будут превосходить аналоги. Но проблема в том, что, возможно, у регулятора и вовсе нет выбора. Во-первых, из-за санкций и изменений в логистических цепочках запчасти действительно подорожали. Во-вторых, некоторые поставщики и вовсе отказались снабжать Россию деталями. Правда, все это не отменяет того факта, что российские автовладельцы в итоге получат менее качественный транспорт после ремонта.

М. Едрышов также упомянул, что автосервисы начали активно расторгать договоры со страховыми компаниями. Но в «Белом Соболе» с этим не согласились.

«Данных о массовом разрыве договорных отношений у меня нет. А вот информацию о том, что станции технического обслуживания автомобилей и страховщики сейчас в оперативном диалоге и обсуждают законные варианты исполнения своих обязательств перед клиентами в сложившейся ситуации на рынке — подтвердить могу», — прокомментировал С. Смирнов.

Председатель также дал советы автовладельцам в текущей ситуации. Он рекомендует вести более детальный диалог со страховщиком в отношении возмещения ущерба. Также будет полезным знать основные права в законе об ОСАГО и следить за изменениями в законодательстве. При обращении в страховую компанию нужно стараться «трезво оценивать сложившуюся ситуацию с конкретно взятым автомобилем».

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