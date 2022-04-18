УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
18.04.2022

Компания из Екатеринбурга угнала и перепродала ранее купленный у нее внедорожник

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Жительница Екатеринбурга через суд добилась возврата ранее приобретенного внедорожника, который продавец забрал у нее и перепродал другому человеку, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Женщина приобрела в ООО «Системотехника» автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross 2018 года выпуска за 134,7 тыс. руб. Она получила ключи и паспорт на машину, которую сразу же начала использовать. Но покупательница не успела поставить транспорт на учет, поскольку через несколько недель автомобиль, припаркованный возле ее дома, пропал.

Женщина заявила об угоне, но получила отказ в возбуждении уголовного дела. Выяснилось, что машину забрали директор ООО «Системотехника» и ее супруг. Они воспользовались запасным ключом, который оставили себе, а затем перегнали внедорожник на стоянку компании. После этого они перепродали иномарку за эту же сумму другой жительнице города.

Первая хозяйка автомобиля обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к директору ООО «Системотехника». Она требовала изъять машину из незаконного владения. По ходу рассмотрения дела ответчик был заменен.

В итоге суд первой инстанции постановил, что второй покупатель обязан вернуть первой покупательнице автомобиль, ключи зажигания, свидетельство о регистрации транспортного средства и дубликат паспорта автомобиля. Попытки ООО «Системотехника» и ответчика оспорить судебное решение были безуспешными.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.11.2019 Компания «Альта» выплатит более 300 тыс. рублей за срыв сроков передачи квартиры в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Свердловский областной суд обязал ООО «Многопрофильная фирма «Альта» выплатить ...

20.11.2018 Жительница Екатеринбурга взыскала более 171 тыс. рублей за некачественную шубу

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Жительница Екатеринбурга взыскала более 171 тыс. рублей за некачественную шубу, ...

25.09.2018 Жительница Свердловской области отсудила более 1,5 млн рублей за изъятый приставами залоговый автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Жительница Свердловской области отсудила 1 млн 611 тыс. руб. у предыдущего владельца за ...

09.10.2017 В Екатеринбурге суд взыскал со штрафстоянки 13,25 тыс. руб. за незаконную эвакуацию

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. В Екатеринбурге областной суд Свердловской области взыскал с ООО «Штрафстоянка» 13,25 ...

27.07.2016 В Екатеринбурге мужчина отсудил у магазина 85 тыс. рублей за сход снега на его автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2016. В Екатеринбурге мужчина взыскал через суд с ООО «Сосьва-Лес» 85,7 тыс. руб. за ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18