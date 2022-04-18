Компания из Екатеринбурга угнала и перепродала ранее купленный у нее внедорожник

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Жительница Екатеринбурга через суд добилась возврата ранее приобретенного внедорожника, который продавец забрал у нее и перепродал другому человеку, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Женщина приобрела в ООО «Системотехника» автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross 2018 года выпуска за 134,7 тыс. руб. Она получила ключи и паспорт на машину, которую сразу же начала использовать. Но покупательница не успела поставить транспорт на учет, поскольку через несколько недель автомобиль, припаркованный возле ее дома, пропал.



Женщина заявила об угоне, но получила отказ в возбуждении уголовного дела. Выяснилось, что машину забрали директор ООО «Системотехника» и ее супруг. Они воспользовались запасным ключом, который оставили себе, а затем перегнали внедорожник на стоянку компании. После этого они перепродали иномарку за эту же сумму другой жительнице города.



Первая хозяйка автомобиля обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к директору ООО «Системотехника». Она требовала изъять машину из незаконного владения. По ходу рассмотрения дела ответчик был заменен.



В итоге суд первой инстанции постановил, что второй покупатель обязан вернуть первой покупательнице автомобиль, ключи зажигания, свидетельство о регистрации транспортного средства и дубликат паспорта автомобиля. Попытки ООО «Системотехника» и ответчика оспорить судебное решение были безуспешными.