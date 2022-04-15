В Екатеринбурге продажи смартфонов на вторичном рынке выросли на 21%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. По итогам I квартала 2022 года продажи смартфонов на вторичном рынке Екатеринбурга выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в «Авито».



В Екатеринбурге средняя цена гаджета в I квартале составила 19 тыс. 470 руб. По России она равна 20 тыс. 490 руб., что на 40% дешевле, чем на первичном рынке.



Самыми популярными брендами стали Apple (средняя стоимость в Екатеринбурге — 27 тыс. 780 руб.), Samsung (13 тыс. 780 руб.), Xiaomi (10 тыс. 150 руб.).