Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках за год сократился на 21%

Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2022 года сократился на 21% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



По сравнению с IV кварталом 2021 года показатель сократился на 3%.



Отметим, что объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за последний квартал вырос на 4%, за год — на 75%.



Средняя цена предложения в настоящее время составляет 109 тыс. 077 руб. за кв. м. За квартал показатель увеличился на 5%, за год — на 30%.