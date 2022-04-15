Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках за год сократился на 21%

Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2022 года сократился на 21% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
По сравнению с IV кварталом 2021 года показатель сократился на 3%.
Отметим, что объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за последний квартал вырос на 4%, за год — на 75%.
Средняя цена предложения в настоящее время составляет 109 тыс. 077 руб. за кв. м. За квартал показатель увеличился на 5%, за год — на 30%.
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