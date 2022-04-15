В Академическом районе Екатеринбурга появилась первая станция для зарядки электромобилей

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. В Академическом районе Екатеринбурга появилась первая станция для зарядки электромобилей. Инициатором установки стал главный девелопер района — АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



Станция установлена во дворе энергоэффективного дома на улице Мехренцева, 36. Пока устройство для электрокаров будет работать в тестовом режиме, причем зарядить экологичные машины здесь смогут абсолютно бесплатно не только жители Академического района, но и все екатеринбуржцы.



«Первые два-три месяца станция будет работать в тестовом режиме, зарядка для пользователей будет полностью бесплатной. Все затраты берет на себя АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Сейчас мы сработали на опережение, если опыт окажется положительным, будем этим станции тиражировать на весь район», — рассказала инженер Валерия Сисамбаева.







В дальнейшем специалисты планируют разработать мобильное приложение, с помощью которого можно будет оплачивать зарядку аккумуляторов на экологичных автомобилях.



Мощность новой станции составляет 22 кВт/ч. Так электрокар емкостью 33 кВт здесь можно будет зарядить всего за полтора часа, такого заряда хватит на 250 км.







Валерия Сисамбаева подчеркивает, что станция имеет антивандальную защиту и полностью безопасна для окружающих: специальные датчики подают электричество, только когда пистолет подсоединен к электромобилю. Одновременно здесь может заряжаться один автомобиль, однако имеется отдельно пистолет для зарядки и розетка для подключения унифицированного кабеля, который, как правило, есть у многих владельцев электрокаров. Еще один немаловажный плюс нового экологичного объекта в том, что он изготовлен полностью из отечественных комплектующих, поставленных уральскими производителями.



По улицам Екатеринбурга на данный момент ездят около 100 электрокаров. В Академическом районе в ближайшем квартале от новой зарядной станции живут владельцы четырех из них. По словам одного из обладателей электромобиля, жителя Академического, средняя стоимость 1 кВт по городу колеблется в пределах 8-10 руб. При этом для зарядки приходится ехать порой довольно далеко и еще стоять в очереди.



Возможность зарядить машину буквально во дворе за непродолжительное время для тех, кто только планирует покупать автомобиль, может стать весомым доводом в пользу экологичного автотранспорта.



В ближайшее время в Академическом появятся еще несколько зарядных станций для электромобилей, одна из них будет располагаться рядом со зданием администрации района.