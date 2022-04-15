Свердловские суды в I квартале признали банкротами свыше 2,7 тыс. граждан

По итогам I квартала 2022 года свердловские суды ввели процедуру реализации имущества в отношении 2 тыс. 271 физлица и индивидуального предпринимателя. Это на 43,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года (1 тыс. 586), сообщает Федресурс.
Также известно, что в январе-марте 2022 года процедура конкурсного производства была открыта в отношении 91 юридического лица и крестьянско-фермерского хозяйства из Среднего Урала, что на 8% больше показателя за I квартал 2021 года (84).
«Рост количества корпоративных банкротств в начале 2022 года продолжает тенденцию прошлого года. При этом абсолютное число решений о несостоятельности все еще ниже доковидного уровня», — заявил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.
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