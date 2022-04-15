Ввод жилья в Свердловской области в январе-марте вырос на 29%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. В январе-марте 2022 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 726,2 тыс. кв. м. жилья, что на 29,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года (562,4 тыс. кв. м.), следует из данных Свердловскстата. На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства (без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) в январе-марте 2022 года пришлось 59,16% (в январе-марте 2021 года — 59,62%).

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