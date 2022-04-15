На уборку улиц Екатеринбурга 15 апреля выйдут 425 сотрудников коммунальных служб и 147 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 425 дорожных рабочих и 147 спецмашин. Глава города Алексей Орлов поручил уделять больше внимания наведению чистоты в отдаленных районах уральской столицы, сообщает пресс-служба муниципалитета.



«Процесс уборки идет активно. Ежегодно она начинается с центральных улиц, и результат проделанной работы виден уже сегодня. Но не надо забывать и про улицы, которые расположены в спальных районах города. Оценка граждан складывается по общей картине, включая отдаленные территории», — подчеркнул Алексей Орлов.



За прошедшие сутки из города было вывезено 276 т грязи и мусора. На уборке было занято 503 сотрудника коммунальных служб и 302 единицы спецтехники. Для мойки улиц и дорог израсходовано 1 тыс. 444 кубометров воды.