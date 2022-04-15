ПНТЗ стал партнером экологической акции в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), и корпоративный благотворительный фонд «Синара» (БФ «Синара») выступили главными партнерами экологической акции в Первоуральске в рамках всероссийского экоквеста «Чистые Игры».



Как сообщает пресс-служба АО «ПНТЗ», мероприятие пройдет 24 апреля в роще в районе ул. Комсомольская и направлено на продвижение волонтерской деятельности, очистку природной территории от мусора и сортировку отходов.





Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»



Организатором «Чистых Игр» в Первоуральске стало общественное движение «Город Первых», которое занимается решением экологических проблем и привлечением внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.



«Участникам командного квеста предстоит за два часа собрать мусор и рассортировать его по видам: пластик, металл, стекло, батарейки, крупногабаритные и смешанные отходы. За эту работу командам будут начисляться баллы, дополнительные очки будут присуждаться за решение заданий на экологическую тематику. По результатам игры жюри определит победителей в категориях «Подростки», «Взрослые» и «Семья», — говорится в сообщении.



Для участия в экоквесте необходимо зарегистрировать команду от двух до четырех человек на официальном сайте проекта.



Как отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров, ПНТЗ регулярно инициирует и поддерживает экологические акции, направленные на снижение воздействия на окружающую среду.



«Благодаря развитой культуре корпоративного волонтерства в них принимает участие большое количество заводчан. Отмечу, что квест «Чистые Игры» предприятие поддерживает с 2019 года. Такая игровая форма не только вовлекает горожан в проекты по созданию комфортной среды, но и развивает экологическую культуру раздельного сбора мусора», — рассказал он.



Отмечается, что в ходе «Чистых игр», прошедших осенью 2021 года, участники собрали 600 мешков отходов объемом 120 л и общим весом 4 т, а команда металлургов стала победителем квеста в категории «Взрослые».