Новым президентом Уральской палаты недвижимости избрана Валерия Козлова

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. В Екатеринбурге состоялось отчетно-выборное собрание членов Уральской палаты недвижимости (УПН), сообщает пресс-служба УПН.



Участники мероприятия большинством голосов избрали новым президентом объединения директора компании «Априори-Недвижимость», преподавателя курсов учебного центра УПН по направлению «Коммерческая недвижимость» Валерию Козлову.



Напомним, что в предыдущие три года УПН возглавляла руководитель центра недвижимости «БЭСТ» Илона Соболева. Сейчас она займет должность главы Совета Уральской палаты недвижимости.