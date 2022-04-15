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15.04.2022

Новым президентом Уральской палаты недвижимости избрана Валерия Козлова

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. В Екатеринбурге состоялось отчетно-выборное собрание членов Уральской палаты недвижимости (УПН), сообщает пресс-служба УПН.

Участники мероприятия большинством голосов избрали новым президентом объединения директора компании «Априори-Недвижимость», преподавателя курсов учебного центра УПН по направлению «Коммерческая недвижимость» Валерию Козлову.

Напомним, что в предыдущие три года УПН возглавляла руководитель центра недвижимости «БЭСТ» Илона Соболева. Сейчас она займет должность главы Совета Уральской палаты недвижимости.

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